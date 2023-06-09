Происшествия
14 минут назад
20-летний липчанин выкопал у частного дома туи и выбросил их на обочину
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Парня испугала встречная машина.
По подозрению в краже пяти туй от частного дома на улице Баумана участковый уполномоченный отдела полиции №5 задержал 20-летнего жителя Липецка.
Оказалось, что туи парень выкопал ночь на 31 мая. Он сложил деревья в тачку, но вскоре сбросил их на обочину — похитителя испугала встречная машина. \
Участковый нашел туи и вернул их владельцу, а в отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.
Оказалось, что туи парень выкопал ночь на 31 мая. Он сложил деревья в тачку, но вскоре сбросил их на обочину — похитителя испугала встречная машина. \
Участковый нашел туи и вернул их владельцу, а в отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.
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