20-летний липчанин выкопал у частного дома туи и выбросил их на обочину

Парня испугала встречная машина.





По подозрению в краже пяти туй от частного дома на улице Баумана участковый уполномоченный отдела полиции №5 задержал 20-летнего жителя Липецка.



Оказалось, что туи парень выкопал ночь на 31 мая. Он сложил деревья в тачку, но вскоре сбросил их на обочину — похитителя испугала встречная машина. \



Участковый нашел туи и вернул их владельцу, а в отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.



