сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание
Сегодня, 8 июня, в полиции рассказали о том, что с начала года на мотоциклах и мопедах уже разбились пятеро детей, сразу несколько липецких судов эвакуировали из-за писем с угрозами, и санитарные врачи по-прежнему не рекомендуют купаться на двух городских пляжах.
В полиции напомнили, что за нарушения ПДД детьми без прав к административной ответственности привлекают родителей, которых могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.
В аварии попадают не только дети, но и вполне себе взрослые мотоциклисты. Накануне в Липецке случилось сразу две подобные аварии: на улице Механизаторов 49-летний мотоциклист столкнулся с «Митсубиси», а на улице Краснозаводской 27-летний байкер влетел в «Ниссан». Оба мужчины госпитализированы.
Сегодня был урожайный день на новости о ДТП. В поселке Дачный «Фольксваген» врезался в опору линии электропередач, водитель не справился с управлением, хорошо хоть сам не пострадал.
А у грязинца конфисковали «ВАЗ 211540» за пьяную езду. Тот повторно попался пьяным за рулем и суд лишил его автомобиля.
Ревнивец по ошибке разбил чужой автомобиль. Он думал, что машина принадлежит любовнику жены. Дело было 8 мая на улице Меркулова. Против хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы. Разбитые на «Шевроле Лачетти» заднее правое стекло, правую фару, опоры, уплотнитель, лобовое стекло и правое зеркало оценены в 56 700 рублей.
Владельцы, припаркованных у дома №101 по проспекту Победы автомобилей «Рено» и «Фольксваген», написали заявление в полицию с просьбой найти хулиганов, испортивших их машины. На автомобили с верхних этажей кто-то скинул пакеты с водой.
У судей сегодня выдался жаркий денег. Злоумышленники прислали письма с угрозами в семь судов: Левобережный, Правобережный, Октябрьский и Советский районный суды Липецка, Елецкий и Грязинский городской суды и Тербунский районный суд. Объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области к вечеру сообщила, что ничего подозрительного в зданиях не нашли, проверки проводили в обеденный перерыв, поэтому судебные процессы не прерывались.
— Что-то часто их минировать стали, может, сами сотрудники балуются, чтобы не работать! — предположил Крокодил Гена.
— И что ж не вычислят? — поинтересовался ннн.
Сегодня первый жаркий денег на этой неделе (завтра, кстати, синоптики обещают в Липецке до +27 градусов), но городские спасатели решили напомнить липчанам, что Центральном пляже и пляже в районе Тракторного купаться не надо, там вода не отвечает санитарным нормам, а Новолипецкий пляж закрыт на реконструкцию. Купаться можно только на Сокольском пляже.
— Скоро везде на реках нельзя будет купаться. Можно купаться платно в банях, — пожаловался Витёк.
Тем не менее спасатели, на всякий случай, дежурят везде, даже на Силикатных озерах. Температура воды, кстати, всего 16 градусов, неподготовленным в нее лучше не соваться. Хотя… Судя по данным городских видеокамер, Центральный пляж сегодня не пустовал. И купающихся на нем немало.