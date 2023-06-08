Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание

Сегодня, 8 июня, в полиции рассказали о том, что с начала года на мотоциклах и мопедах уже разбились пятеро детей, сразу несколько липецких судов эвакуировали из-за писем с угрозами, и санитарные врачи по-прежнему не рекомендуют купаться на двух городских пляжах.