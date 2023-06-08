Происшествия

43 минуты назад

49-летний мотоциклист попал в больницу после аварии на улице Механизаторов

4 918
#авария #ДТП

За сутки на дорогах области получили травмы восемь человек.

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7 июня около семи вечера на перекрестке улиц Механизаторов и Второй Индустриальной в Липецке  столкнулись автомобиль «Митсубиси» и мотоцикл. По данным ГИБДД, с места аварии госпитализирован 49-летний мотоциклист.

Через три часа еще один мотоциклист пострадал на улице Краснозаводской: в столкновении мотоцикла с автомобилем «Ниссан» получил травмы 27-летний мужчина. Его также госпитализировали. 

Около часа дня на улице Студеновской столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 20-летнего водителя и «Рено» с 64-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка «Рено» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 16 аварий, они обошлись без пострадавших.

4 918
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Очевидец

10 минут назад
Летел автомобиль как раз! И летел так, что его развернуло
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2

11 минут назад
1, Там вообще-то двойная сплошная, водителю автомобиля запрещен такой маневр, неважно с какой скоростью ехал мотоциклист.
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человек

16 минут назад
авось проскачю
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1

26 минут назад
Понятно, что мотоциклисту не уступили. Но куда летел?
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