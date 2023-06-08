49-летний мотоциклист попал в больницу после аварии на улице Механизаторов

За сутки на дорогах области получили травмы восемь человек.





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7 июня около семи вечера на перекрестке улиц Механизаторов и Второй Индустриальной в Липецке столкнулись автомобиль «Митсубиси» и мотоцикл. По данным ГИБДД, с места аварии госпитализирован 49-летний мотоциклист.



Через три часа еще один мотоциклист пострадал на улице Краснозаводской: в столкновении мотоцикла с автомобилем «Ниссан» получил травмы 27-летний мужчина. Его также госпитализировали.



Около часа дня на улице Студеновской столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 20-летнего водителя и «Рено» с 64-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 60-летняя пассажирка «Рено» – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 16 аварий, они обошлись без пострадавших.



