Происшествия

сегодня, 17:14

Ревнивец по ошибке разбил автомобиль «Шевроле»

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#автомобиль #конфликт
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Ревнивец по ошибке разбил автомобиль «Шевроле»

Мужчина решил, что машина принадлежит любовнику жены, но ошибся.

8 мая в Липецке на улице Меркулова мужчина, приревновав жену, повредил на «Шевроле Лачетти» заднее правое стекло, правую фару, опоры, уплотнитель, лобовое стекло, правое зеркало.

Сумма нанесённого 29-летнему владельцу автомобиля ущерба составила 56 700 рублей.

«Подозреваемый подумал, что  машина принадлежит любовнику его жены. Не разобравшись в ситуации, он повредил автомобиль ни в чем неповинного человека», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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В отношении  49-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
4 803
#автомобиль #конфликт
2

Комментарии (4)

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Надо

56 минут назад
Жену любить,а не машишу бить.Олух.
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Город

сегодня, 17:43
Жену надо учить , а не кидаться на машины .
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Дед

сегодня, 17:40
Забодал так забодал ...
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Шапокляк

сегодня, 17:24
Рогоносец попал на денежку. Не везет так не везет
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Бизнес

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