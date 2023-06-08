Ревнивец по ошибке разбил автомобиль «Шевроле»

Мужчина решил, что машина принадлежит любовнику жены, но ошибся.

8 мая в Липецке на улице Меркулова мужчина, приревновав жену, повредил на «Шевроле Лачетти» заднее правое стекло, правую фару, опоры, уплотнитель, лобовое стекло, правое зеркало.Сумма нанесённого 29-летнему владельцу автомобиля ущерба составила 56 700 рублей.«Подозреваемый подумал, что машина принадлежит любовнику его жены. Не разобравшись в ситуации, он повредил автомобиль ни в чем неповинного человека», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В отношении 49-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.