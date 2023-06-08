Происшествия
сегодня, 17:14
Ревнивец по ошибке разбил автомобиль «Шевроле»
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Мужчина решил, что машина принадлежит любовнику жены, но ошибся.
8 мая в Липецке на улице Меркулова мужчина, приревновав жену, повредил на «Шевроле Лачетти» заднее правое стекло, правую фару, опоры, уплотнитель, лобовое стекло, правое зеркало.
Сумма нанесённого 29-летнему владельцу автомобиля ущерба составила 56 700 рублей.
«Подозреваемый подумал, что машина принадлежит любовнику его жены. Не разобравшись в ситуации, он повредил автомобиль ни в чем неповинного человека», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В отношении 49-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сумма нанесённого 29-летнему владельцу автомобиля ущерба составила 56 700 рублей.
«Подозреваемый подумал, что машина принадлежит любовнику его жены. Не разобравшись в ситуации, он повредил автомобиль ни в чем неповинного человека», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В отношении 49-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
4 803
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