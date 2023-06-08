Происшествия

сегодня, 11:06

У грязинца конфисковали «ВАЗ 211540» за пьяную езду

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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У грязинца конфисковали «ВАЗ 211540» за пьяную езду

Водителя также лишили прав на 2,5 года.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоаП РФ за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но вечером 17 декабря прошлого года он снова сел за руль пьяным, его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления машиной. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения грязинец снова ответил отказом.

В результате водителя признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и за повторную пьяную езду назначили ему 250 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Также у мужчины конфисковали автомобиль «ВАЗ 211540» («Лада Самара») в собственность государства.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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