У грязинца конфисковали «ВАЗ 211540» за пьяную езду

Водителя также лишили прав на 2,5 года.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоаП РФ за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но вечером 17 декабря прошлого года он снова сел за руль пьяным, его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления машиной. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения грязинец снова ответил отказом.



В результате водителя признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и за повторную пьяную езду назначили ему 250 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Также у мужчины конфисковали автомобиль «ВАЗ 211540» («Лада Самара») в собственность государства.

