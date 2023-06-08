Происшествия

сегодня, 11:13

В Липецке две машины помяли сброшенные с верхних этажей пакеты с водой

9 1230
#хулиганство #автомобиль
2
В Липецке две машины помяли сброшенные с верхних этажей пакеты с водой

Полиция проводит проверку.

7 июня около 17:20 в Липецке у дома №101 по проспекту Победы на припаркованные автомобили с верхних этажей скинули пакеты с водой.

Повреждения капотов получили два автомобиля: «Рено» и «Фольксваген».

— Владельцы машин обратились с заявлениями в отдел полиции №6, проводится проверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 1230
#хулиганство #автомобиль
2

Комментарии (9)

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мизантроп

25 минут назад
а "познания" социального расиста "Сельдерея Елецкого" дальше азбуки, увы, не ушли.. :(
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Патриот

29 минут назад
Это сторонники импортозамещения и особого пути развития, борются с засильем иностранной техники
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ЮВП

29 минут назад
МСИ маяковский, в какую школу ходил ?
ответить

Сельдерей буээ Елецкий.

51 минуту назад
Кровь из глаз, МСИ Маяковской,скорее всего житель Елецкого мкр,уж какая там грамотность,хорошо что буквы знает.
ответить

Сельдерей буээ Елецкий.

сегодня, 11:36
Это переселенцы с Елецкого мкр,район поменяли,а привычки остались.
ответить

Крыша может и протечь!

сегодня, 11:26
А если кому на головушку такое прилетит?
ответить

Кровь из глаз

сегодня, 11:24
МСИ маяковский, что же ты по-русски пишешь с такими дикими ошибками?
ответить

Остап

сегодня, 11:24
МСИ маяковский, начал хорошо. Теперь не разменивайся на детали, говори главное.
ответить

МСИ маяковский

сегодня, 11:17
раньше тоже баловались и даже по хлеще закончиили когда поймали однгого и хорошо в тащили
ответить
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Бизнес

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