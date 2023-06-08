Происшествия
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В Липецке две машины помяли сброшенные с верхних этажей пакеты с водой
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Полиция проводит проверку.
7 июня около 17:20 в Липецке у дома №101 по проспекту Победы на припаркованные автомобили с верхних этажей скинули пакеты с водой.
Повреждения капотов получили два автомобиля: «Рено» и «Фольксваген».
— Владельцы машин обратились с заявлениями в отдел полиции №6, проводится проверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Повреждения капотов получили два автомобиля: «Рено» и «Фольксваген».
— Владельцы машин обратились с заявлениями в отдел полиции №6, проводится проверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 1230
мизантроп
Патриот
ЮВП
Сельдерей буээ Елецкий.
Сельдерей буээ Елецкий.
Крыша может и протечь!
Кровь из глаз
Остап
МСИ маяковский