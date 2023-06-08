В Липецке две машины помяли сброшенные с верхних этажей пакеты с водой

Полиция проводит проверку.

7 июня около 17:20 в Липецке у дома №101 по проспекту Победы на припаркованные автомобили с верхних этажей скинули пакеты с водой.



Повреждения капотов получили два автомобиля: «Рено» и «Фольксваген».



— Владельцы машин обратились с заявлениями в отдел полиции №6, проводится проверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.