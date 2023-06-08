В Липецкой области из-за сообщений с угрозами эвакуируют суды

Сообщения с угрозами поступили в четыре суда в Липецке и в три — в районах.

В Липецке поступили сообщения об угрозе взрыва в Левобережный, Правобережный, Октябрьский и Советский районный суды.



Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в Правобережный суд Липецка анонимные сообщения с угрозой сегодня поступили даже два раза: в 9:00 и в 13:00.



Сегодня с утра также эвакуировали Елецкий и Грязинский городской суды и Тербунский районный суд.