Происшествия

18 минут назад

В Липецкой области из-за сообщений с угрозами эвакуируют суды

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#телефонный терроризм #минирование
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В Липецкой области из-за сообщений с угрозами эвакуируют суды

Сообщения с угрозами поступили в четыре суда в Липецке и в три — в районах.

В Липецке поступили сообщения об угрозе взрыва в Левобережный, Правобережный, Октябрьский и Советский районный суды.

Как сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в Правобережный суд Липецка анонимные сообщения с угрозой сегодня поступили даже два раза: в 9:00 и в 13:00.

Сегодня с утра также эвакуировали Елецкий и Грязинский городской суды и Тербунский районный суд.
2 189
#телефонный терроризм #минирование
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Комментарии (2)

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Крокодил Гена

15 минут назад
что-то часто их минировать стали, может, сами сотрудники балуются, чтобы не работать)
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Бизнес

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