Происшествия
50 минут назад
В посёлке Дачный «Фольксваген» сбил световую опору
Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.
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7 июня около 16:00 в посёлке Дачный напротив дома №42 по улице Асфальтной водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и сбил опору линий электропередач.
— В ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ника
Апач