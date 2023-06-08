Происшествия

50 минут назад

В посёлке Дачный «Фольксваген» сбил световую опору

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#ДТП
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Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.

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7 июня около 16:00 в посёлке Дачный напротив дома №42 по улице Асфальтной водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и сбил опору линий электропередач.

— В ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП
2

Комментарии (2)

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Ника

17 минут назад
Это не Дачный,а станция Казинка.
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Апач

40 минут назад
Как нет пострадавших? А столб???
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Бизнес

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