В посёлке Дачный «Фольксваген» сбил световую опору

Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

7 июня около 16:00 в посёлке Дачный напротив дома №42 по улице Асфальтной водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и сбил опору линий электропередач.



— В ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.