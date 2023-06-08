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Бренды Vans и The North Face закроют магазины в РФ и перейдут на оптовые поставки

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#оптовые поставки #бренды #Vans #The North Face

Сейчас стало известно, что магазины продолжат работу в России под другим брендом.

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет магазины в РФ и перейдет на оптовые поставки, - пишет "Ъ" со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО "ВФ Си-Ай-Эс".

В частности, владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи. Такая стратегия позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины, но потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции.

Уточняется, что это решение будет направлено на продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора. Помимо этого, данная мера поможет сохранить известность собственных марок, выставляя продукцию в мультибрендовых сетях, - заявила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

13 марта 2022 года стало известно, что Vans временно приостановил свою работу на территории России. 

Позже были раскрыты планы The North Face по работе в России. По словам анонимных сотрудников компании, магазины упомянутого ретейлера продолжат работу на российском рынке под новым названием Hiker. При этом сообщалось, что бренд планирует сделать магазины мультибрендовыми, чтобы помимо товаров собственного производства также продавать вещи, обувь и аксессуары таких популярных марок, как Vans, Helly Hansen, Salomon и Norveg.


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#оптовые поставки #бренды #Vans #The North Face

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