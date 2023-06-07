В районе Левобережья отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 8 июня в двух районах города станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левобережья – дома №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в по улице Фурманова, а также частный сектор улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. Воду подвезут по адресу: улица Фурманова. 59в.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 16 по улице Водопьянова – машина с водой для питья будет стоять возле вышеуказанного дома.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Плановые ремонтные работы на электрических сетях 8 июня будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 2, 12, 14, 16, 18, 22 по улице Ушинского, с №1 по №4 в переулке Челюскинцев, № 31 по улице Ангарской, № 11 по улице Городовикова, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, с № 14в по № 22, а также №№ 26, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д, 2 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 1а по улице Космонавтов в селе Сселки, № 6 в садоводчестве «Металлург-6», также обесточат улицы И. Франко, Минина, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, Аллейную, Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Ударник».



С 19:00 8 июня до 07:00 9 июня без света останется дом № 19 по улице Тельмана.



