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10 сентября в Липецкой области применят электронное голосование
Липецкая область вошла в число 24 регионов, которым ЦИК одобрил дистанционное электронное голосование.
— Дистанционное электронное голосование — не замена бумажным бюллетеням. В Липецкой области избирательные участки традиционно будут работать. Избиратель сможет лично выбрать, каким способом он будет голосовать. Главные преимущества ДЭГ — удобство, доступность, надежность. У системы ДЭГ есть контур безопасности, платформа сертифицирована соответствующими службами и ведомствами. При этом в нашем регионе имеются все технологические возможности для голосования онлайн, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.
Для того, чтобы проголосовать дистанционно необходимо зарегистрироваться в системе через Госуслуги, а потом отдать свой голос на специальной платформе ДЭГ. Ближе к дате выборов областной избирком намерен подробно рассказать избирателям, как это сделать.
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