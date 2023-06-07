10 сентября в Липецкой области применят электронное голосование

Липецкая область вошла в число 24 регионов, которым ЦИК одобрил дистанционное электронное голосование.

На довыборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 114 будет использована система дистанционного электронного голосования. Также эта система будет применяться на выборах Советов депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Совета депутатов Куйманского сельсовета Лебедянского района и дополнительных выборах депутата Данковского горсовета. Об этом сообщила избирательная комиссия области.



— Дистанционное электронное голосование — не замена бумажным бюллетеням. В Липецкой области избирательные участки традиционно будут работать. Избиратель сможет лично выбрать, каким способом он будет голосовать. Главные преимущества ДЭГ — удобство, доступность, надежность. У системы ДЭГ есть контур безопасности, платформа сертифицирована соответствующими службами и ведомствами. При этом в нашем регионе имеются все технологические возможности для голосования онлайн, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.



Для того, чтобы проголосовать дистанционно необходимо зарегистрироваться в системе через Госуслуги, а потом отдать свой голос на специальной платформе ДЭГ. Ближе к дате выборов областной избирком намерен подробно рассказать избирателям, как это сделать.