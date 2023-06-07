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10 сентября в Липецкой области применят электронное голосование

7 394
#выборы #электронное голосование
10 сентября в Липецкой области применят электронное голосование

Липецкая область вошла в число 24 регионов, которым ЦИК одобрил дистанционное электронное голосование.

На довыборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 114 будет использована система дистанционного электронного голосования. Также эта система будет применяться на выборах Советов депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Совета депутатов Куйманского сельсовета Лебедянского района и дополнительных выборах депутата Данковского горсовета. Об этом сообщила избирательная комиссия области.

— Дистанционное электронное голосование — не замена бумажным бюллетеням. В Липецкой области избирательные участки традиционно будут работать. Избиратель сможет лично выбрать, каким способом он будет голосовать. Главные преимущества ДЭГ — удобство, доступность, надежность. У системы ДЭГ есть контур безопасности, платформа сертифицирована соответствующими службами и ведомствами. При этом в нашем регионе имеются все технологические возможности для голосования онлайн, — рассказал председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.

Для того, чтобы проголосовать дистанционно необходимо зарегистрироваться в системе через Госуслуги, а потом отдать свой голос на специальной платформе ДЭГ. Ближе к дате выборов областной избирком намерен подробно рассказать избирателям, как это сделать.
7 394
#выборы #электронное голосование

Комментарии (7)

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Идея

1 минуту назад
Чтобы наверняка сработало, оставьте открытым для голосования бумажными бюллетенями только участки, открытые в военкоматах.
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неоднозначник

9 минут назад
власти вводят дэг по всей стране после эксперимента в москве на выборах госдумы в 2021 году. по бумажным бюллетеням оппозиция побеждала в 9 избирательных округах,но после ввода данных электронного голосования везде победила единая россия.
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Павел

26 минут назад
Приходите на избирательные участки лично, используйте свой голос сами!
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==иван

30 минут назад
ЭТО НАЗЫВАЕЕТСЯ ПРОЩАЙ ДЕМОКРАТИЯ.
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Гендальф

32 минуты назад
Сказочно
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Ентот

43 минуты назад
я уже давно применяю эл. голосование , кивнул телевизору и достаточно
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Коммунист

сегодня, 15:41
Ну да, ну даа!
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