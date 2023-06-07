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От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек

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#отравление #сидр

Суррогатным сидром в разных регионах РФ, по последним данным, отравились 90 человек. Пострадавших лечат в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики.

Количество россиян, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 90 человек, - сообщает Министерство здравоохранения РФ.

По информации ведомства, в числе отравившихся четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

Минздрав контролирует оказание помощи гражданам. Помимо прочих мероприятий, было проведено более 20 медицинских телеконсультаций.

В министерстве отметили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

По данным региональных властей и минздравов, из общего числа отравившихся 32 человека умерли. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов, - передает ТАСС.
38
#отравление #сидр

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