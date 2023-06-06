Происшествия
59 минут назад
На улице Папина горело заброшенное здание
Никто не пострадал.
Сегодня днём в Липецке на улице Папина, 17 горело заброшенное здание.
— Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Чёрный дым от возгорания был заметен даже в районе площади Победы.
Фото - vk.com/id466261292
— Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Чёрный дым от возгорания был заметен даже в районе площади Победы.
Фото - vk.com/id466261292
а я то