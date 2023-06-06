Происшествия

59 минут назад

На улице Папина горело заброшенное здание

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#пожар
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На улице Папина горело заброшенное здание

Никто не пострадал.

Сегодня днём в Липецке на улице Папина, 17 горело заброшенное здание.

— Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Чёрный дым от возгорания был заметен даже в районе площади Победы. 
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Фото - vk.com/id466261292



1 538
#пожар
1

Комментарии (1)

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а я то

51 минуту назад
думала откуда коптит
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Бизнес

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