На улице Папина горело заброшенное здание

Никто не пострадал.

Сегодня днём в Липецке на улице Папина, 17 горело заброшенное здание.— Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.Чёрный дым от возгорания был заметен даже в районе площади Победы.