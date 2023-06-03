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27 минут назад
Мужчину задержали за избиение семилетней девочки ремнем до смерти
Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего жителя Сочи, которого подозревают в убийстве семилетней дочери своей сожительницы. Следователи считают, что мужчина нанес ребенку не меньше 15 ударов ремнем по всему телу. Сейчас подозреваемый задержан, сообщает Российская Газета со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
По информации следователей, мужчина со своей сожительницей и ее дочерью проживали в съемном жилье в Центральном районе курорта. 27 мая он нанес девочке множество ударов ремнем в том числе по голове и животу. После инцидента здоровье ребенка постепенно ухудшалось, однако к медикам пара не обращалась. В ночь на 2 июня после сильного ухудшения состояния девочки ее мать вызвала скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти жизнь несовершеннолетней, которая скончалась в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование взял под свой контроль руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.
По информации следователей, мужчина со своей сожительницей и ее дочерью проживали в съемном жилье в Центральном районе курорта. 27 мая он нанес девочке множество ударов ремнем в том числе по голове и животу. После инцидента здоровье ребенка постепенно ухудшалось, однако к медикам пара не обращалась. В ночь на 2 июня после сильного ухудшения состояния девочки ее мать вызвала скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти жизнь несовершеннолетней, которая скончалась в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование взял под свой контроль руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.