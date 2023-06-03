Спорт

40 минут назад

Первенство мира по универсальному бою выиграла выпускница детского сада

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#Универсальный бой #юные чемпионы
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Первенство мира по универсальному бою выиграла выпускница детского сада

Чемпионат решили провести среди девочек 6-7 лет.

В Обнинске Калужской области прошли международные детские соревнования по универсальному бою. Организаторы решили не мелочиться и назвали турнир первенством мира среди детей 6-7, 8-9 и 10-11 лет.

Возможно, они сделали это потому, что им удалось собрать действительно солидный по нынешним временам международный кворум из 10 стран – России, Сирии, Сербии, Белоруссии, Грузии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Но главная причина, пожалуй в том, что в неолимпийских видах спорта гораздо меньше ограничений и своя рука владыка.

Всё это не умаляет заслуг 6-летней Маргариты Абрамовой, которая стала победительницей соревнований в младшей возрастной группе в весовой категории до 30 кг.

Единственная представительница Липецка провела три схватки. Первую она выиграла у хозяйки ковра из Калужской области, во второй одолела соперницу из Иркутска, а в настоящем международном финале победила соперницу из Белоруссии со счётом 2:1 по раундам.

Так, девочка, которая в этом году выпустилась из детского садика и зачислена в школу №59 «Перспектива», получила титул победительницы первенства мира. Подготовили новоиспечённую чемпионку тренеры клуба «Октагон» Яков Борисов и Николай Чаборин.

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Счастливая юная чемпионки и её тренеры

Универсальный бой – особый вид спорта, культивируемый в основном в бывшем СССР. Первый раунд спортсмены проводят на полосе препятствий, которая включает в себя, в частности, метание ножей и стрельбу из пневматического пистолета. Победитель на полосе выигрывает первый раунд. Затем проводятся ещё два раунда на ковре в полный контакт по правилам, похожим на рукопашный бои.

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#Универсальный бой #юные чемпионы
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