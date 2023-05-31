Происшествия

41 минуту назад

Липчанин резал деньги на краю балкона пятого этажа

2 658
#дебош
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Вечером 31 мая за ограждением балкона пятого этажа дома №128 по проспекту Победы около часа стоял полуодетый мужчина. По словам очевидцев, он резал деньги ножом, и что-то бурно выговаривал вышедшей на балкон женщине.

Свидетелями скандала стали сотни горожан проезжавших по проспекту - дома №128 обращен фасадом с балконами на проезжую часть.

Жильцы дома, говорят, что подобные концерты этот мужчина устраивает регулярно. Правда, на балконе он еще не выступал.
2 658
#дебош
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Комментарии (2)

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Липецкие басни

20 минут назад
Может у него отрицалово обострилось!?
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первый

25 минут назад
мотив какой .физическое отрицание денег .переход на цифровой рубль .на крипто валюту .или просто сошел с ума
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