22-летняя женщина обманом получила деньги в микрокредитной организации

Её осудили за мошенничество.

Мировой судья Грязинского судебного участка № 4 вынес приговор 22-летней женщине за мошенничество.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, неграмотная женщина обманом оформила онлайн займ в микрокредитной организации: при заполнении заявки она сообщила заведомо ложные данные.



Получив отказы в микрокредите в офисах организации, она решила подать заявку онлайн и попросила заполнить анкету свою знакомую.



При заполнении заявки безработная женщина стала индивидуальным предпринимателем с доходом в 30 тысяч рублей. Ей сразу одобрили займ, и на карту поступили 15 000 рублей. Отдавать эти деньги женщина не собиралась.



Мировой судья признал ее виновной в мошенничестве и назначил 180 часов обязательных работ.

