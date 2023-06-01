Происшествия

34 минуты назад

22-летняя женщина обманом получила деньги в микрокредитной организации

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#мошенничество
22-летняя женщина обманом получила деньги в микрокредитной организации

Её осудили за мошенничество.

Мировой судья Грязинского судебного участка № 4 вынес приговор 22-летней женщине за мошенничество.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, неграмотная женщина обманом оформила онлайн займ в микрокредитной организации: при заполнении заявки она сообщила заведомо ложные данные.

Получив отказы в микрокредите в офисах организации, она решила подать заявку онлайн и попросила заполнить анкету свою знакомую.

При заполнении заявки безработная женщина стала индивидуальным предпринимателем с доходом в 30 тысяч рублей. Ей сразу одобрили займ, и на карту поступили 15 000 рублей. Отдавать эти деньги женщина не собиралась.

Мировой судья признал ее виновной в мошенничестве и назначил 180 часов обязательных работ.
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#мошенничество

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Мимо

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