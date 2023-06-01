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За бардак на контейнерной площадке управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

2 418
#ЖКХ
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За бардак на контейнерной площадке управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

Нарушения выявили у дома №1 по улице Юных Натуралистов.

Госжилинспекция Липецкой области проверила работу управляющей компании ООО УК «Вариант». У дома №1 по улице Юных Натуралистов обнаружили бардак на контейнерной площадке.

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«Не производилась уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового мусора, было нарушено техническое состояние ограждения, отсутствовал профлист со стороны левого фасада контейнерной площадки», - отмечают в ГЖИ.

В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», постановлением мирового судьи она оштрафована на 125 тысяч рублей.

Фото - t.me/ggilipetsk
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#ЖКХ
1

Комментарии (2)

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Жители

14 минут назад
Показуха. На силикатном всегда бардак на площадках. Ни гжи,ни прокуратура не реагируют.
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1

15 минут назад
Напишите адрес, куда можно направить подобные фото.
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