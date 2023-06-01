За бардак на контейнерной площадке управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей

Нарушения выявили у дома №1 по улице Юных Натуралистов.

Госжилинспекция Липецкой области проверила работу управляющей компании ООО УК «Вариант». У дома №1 по улице Юных Натуралистов обнаружили бардак на контейнерной площадке.«Не производилась уборка контейнерной площадки и прилегающей к ней территории от бытового мусора, было нарушено техническое состояние ограждения, отсутствовал профлист со стороны левого фасада контейнерной площадки», - отмечают в ГЖИ.В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», постановлением мирового судьи она оштрафована на 125 тысяч рублей.