4 июня в Липецке полумарафон: изменятся схемы движения городского транспорта

4 июня с 05:30 до окончания (ориентировочно до 13:00) V Липецкого полумарафона будет перекрыта часть улично-дорожной сети города: улица Неделина от объездной дороги Петровского моста до дома №4, от остановки «ГИБДД» до перекрестка с круговым движением в районе Петровского рынка, улица 50 лет НЛМК от дома №31а до улицы Механизаторов.



Как сообщает мэрия, движение автобусов в это время по будет осуществляться по измененным схемам:



автобусы маршрутов № 8, 17, 317, 321, 332, 343 поедут следующим образом:



— в направлении к НЛМК по схеме: ул.Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот) — ул.Фрунзе — ул.Октябрьская — Петровский мост — далее по утвержденным схемам;



- при движении с НЛМК по схеме: - Петровский мост - Нижний парк - пл.Революции - ул.Фрунзе - ул.Неделина - далее по утвержденным схемам.



автобусы маршрута № 28:



— в направлении к НЛМК по схеме: пр.Победы — ул. Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот) — ул.Фрунзе — ул.Октябрьская — Петровский мост — далее по утвержденной схеме;



— в направлении к п.Сырский Рудник по схеме: Петровский мост — Нижний парк — пл. Революции — ул. Фрунзе — ул. Неделина — пл.Победы — пр. Победы — далее по утвержденной схеме.



автобусы маршрутов №33, №325



— в направлении к пл.Плеханова по схеме: Петровский мост — Нижний парк —пл. Театральная — далее по утвержденным схемам;



— в направлении к ЛТЗ по схеме: пл. Театральная —ул. Фрунзе — ул. Октябрьская —Петровский мост —далее по утвержденным схемам.



маршрутов №9, №359



в прямом и обратном направлениях до ул.Неделина до перекрестка с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот).



№308к



в прямом и обратном направлениях по схеме, предусматривающей движение по ул. Советская.



№302



в прямом и обратном направлениях по укороченной схеме: ул.Доменщиков — пл. Победы — ул. Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот).



После завершения забегов движение автобусов будет восстановлено по действующим схемам.



