Общество

16 минут назад

4 июня в Липецке полумарафон: изменятся схемы движения городского транспорта

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#общественный транспорт
4 июня в Липецке полумарафон: изменятся схемы движения городского транспорта
4 июня с 05:30 до окончания (ориентировочно до 13:00) V Липецкого полумарафона будет перекрыта часть улично-дорожной сети города: улица Неделина от объездной дороги Петровского моста до дома №4, от остановки «ГИБДД» до перекрестка с круговым движением в районе Петровского рынка, улица 50 лет НЛМК от дома №31а до улицы Механизаторов.
 
Как сообщает мэрия, движение автобусов в это время по будет осуществляться по измененным схемам:
 
автобусы маршрутов № 8, 17, 317, 321, 332, 343 поедут следующим образом:

— в направлении к НЛМК по схеме: ул.Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот) — ул.Фрунзе — ул.Октябрьская — Петровский мост — далее по утвержденным схемам;
 
- при движении с НЛМК по схеме: - Петровский мост - Нижний парк - пл.Революции - ул.Фрунзе - ул.Неделина - далее по утвержденным схемам.
 
автобусы маршрута № 28:

— в направлении к НЛМК по схеме: пр.Победы — ул. Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот) — ул.Фрунзе — ул.Октябрьская — Петровский мост — далее по утвержденной схеме;

— в направлении к п.Сырский Рудник по схеме: Петровский мост — Нижний парк — пл. Революции — ул. Фрунзе — ул. Неделина — пл.Победы — пр. Победы — далее по утвержденной схеме.
 
автобусы маршрутов №33, №325

— в направлении к пл.Плеханова по схеме: Петровский мост — Нижний парк —пл. Театральная — далее по утвержденным схемам;

— в направлении к ЛТЗ по схеме: пл. Театральная —ул. Фрунзе — ул. Октябрьская —Петровский мост —далее по утвержденным схемам.
 
маршрутов №9, №359

в прямом и обратном направлениях до ул.Неделина до перекрестка с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот).
 
№308к

в прямом и обратном направлениях по схеме, предусматривающей движение по ул. Советская.
 
№302

в прямом и обратном направлениях по укороченной схеме: ул.Доменщиков — пл. Победы — ул. Неделина — перекресток с круговым движением в районе Петровского рынка (разворот).
 
После завершения забегов движение автобусов будет восстановлено по действующим схемам.

79
#общественный транспорт

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