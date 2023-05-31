Липецкий обладатель Кубка регионов пробует себя в клубе ВХЛ

Даниилу Болдыреву важно не упустить свой шанс.

20-летний воспитанник липецкого хоккея Даниил Болдырев подписал пробный контракт с саратовским «Кристаллом» и попробует попасть в команду Высшей лиги (ВХЛ).

Соглашение рассчитано до 30 августа, до этого Болдырев бдет тренироваться с волжанами и попытается произвести впечатление на тренеров.

К слову. «Кристалл» летом возглавил Али Бурханов, который в минувшем сезоне возглавлял молодёжку «Кристалла» в НМХЛ, он должен хорошо понимать молодых хоккеистов.

Сам Болдырев провел сезон тоже в НМХЛ, но выступал не за родной «Липецк», а за МХК «Тамбов», в составе которого поднял над головой главный трофей лиги – Кубок регионов. Габаритный защитник (рост 180 см, вес 84 кг) был капитаном той чемпионской команды, провёл ровно 50 матчей, в которых разработал 16 (1+15) очков, получил 14 минут штрафа при показателе полезности «+26».

В силу возраста воспитанник Халиме Мингалеева больше не может выступать в молодёжном хоккее. «Кристалл» для него – возможность попасть в профессионалы и заиграть по-взрослому.