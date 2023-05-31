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Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света

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#ЖКХ
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Садоводческое товарищество оштрафовали на 100 000 рублей за отсутствие света

Собственники домов пожаловались энергетикам, а те — в УФАС.

Липецкое УФАС России оштрафовало садоводческое товарищество на 100 000 рублей за нарушение правил недискриминационного доступа: оно препятствовало перетоку электрической энергии собственникам домов.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, с жалобой на незаконные действия садоводческого товарищества в антимонопольную службу обратилось ОАО «ЛЭСК», а туда пожаловались собственники домов.

«Сетевая организация неоднократно уведомляла товарищество о необходимости прекратить нарушения, но ответа не получила. При рассмотрении дела было установлено, что электроснабжение жилых домов осуществляется через сети СНТ. Председатель утверждала, что не имеет информации об опосредованном подключении, однако этот довод опровергнут материалами дела. Cадоводческое товарищество не является сетевой организацией и не имеет полномочий в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать энергоснабжение потребителей», - отмечают в Липецком УФАС России.
1 698
#ЖКХ
4

Комментарии (1)

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Доватора.

37 минут назад
А на РВК можно пожаловаться? Почти каждый день выключают воду и без предупреждения и подвоза воды.
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