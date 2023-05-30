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43 минуты назад
В Подмосковье автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил четырех человек
Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на Олимпийском проспекте с попутно движущейся машиной.
30 мая утром водитель легкового автомобиля BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту возле дома № 17, столкнулся с попутно движущимся автомобилем, после выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, - сообщает прокуратура Московской области в Телеграм-канале.
Уточняется, что автомобиль сбил четырех человек.
В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.
Уточняется, что автомобиль сбил четырех человек.
В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.