Вице-мэр Липецка пообещала лично поливать новые деревья на Городище

Руководители управляющих компаний посадили в сухую землю Городища 45 саженцев клена и яблонь.

Сегодня небогатую, скажем откровенно, флору Городища пополнили 45 новых деревьев: 30 саженцев декоративной яблони «Хелена» и 15 — клена «Роял Ред». Их посадили члены региональной ассоциаций «Объединение Коммунальных Компаний» под предводительством ее руководителя, учредителя ряда УК Алексея Клюева.Деревья коммунальщики сажали практически в пыль, настолько сухой была почва! И не проливали ни лунку, ни саженцы. Алексея Клюева и примкнувшую к акции вице-мэра-председателя департамента ЖКХ Ирину Вербецкую это нисколько не смутило. Председатель ассоциаций «Объединение Коммунальных Компаний» Клюев заявил, что на Городище действует система полива, а заместитель главы Липецка пообещала (то ли в шутку, то ли всерьез) лично поливать саженцы.— Наша задача — показать социальную ответственность бизнеса, вместе с городским департаментом ЖКХ преобразить город, сделать его краше и зеленее, — сказал Алексей Клюев.