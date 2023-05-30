Общество

39 минут назад

Вице-мэр Липецка пообещала лично поливать новые деревья на Городище

8 453
#озеленение
Вице-мэр Липецка пообещала лично поливать новые деревья на Городище

Руководители управляющих компаний посадили в сухую землю Городища 45 саженцев клена и яблонь.

Сегодня небогатую, скажем откровенно, флору Городища пополнили 45 новых деревьев: 30 саженцев декоративной яблони «Хелена» и 15 — клена «Роял Ред». Их посадили члены региональной ассоциаций «Объединение Коммунальных Компаний» под предводительством ее руководителя, учредителя ряда УК Алексея Клюева.

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Деревья коммунальщики сажали практически в пыль, настолько сухой была почва! И не проливали ни лунку, ни саженцы. Алексея Клюева и примкнувшую к акции вице-мэра-председателя департамента ЖКХ Ирину Вербецкую это нисколько не смутило. Председатель ассоциаций «Объединение Коммунальных Компаний» Клюев заявил, что на Городище действует система полива, а заместитель главы Липецка пообещала (то ли в шутку, то ли всерьез) лично поливать саженцы.

— Наша задача — показать социальную ответственность бизнеса, вместе с городским департаментом ЖКХ преобразить город, сделать его краше и зеленее, — сказал Алексей Клюев.
8 453
#озеленение

Комментарии (8)

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смотритель зоопарка

3 минуты назад
главное фото есть, значит считается)
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Липчанин

4 минуты назад
Проезжал мимо на самокате,чуть не споткнулся об шланг,поливали деревья,будь они не ладны)
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

6 минут назад
Вице-мэр Липецка пообещала лично
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Радует только то,

7 минут назад
что молодёжь отсюда уезжает! И чем дальше, тем лучше!
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Липчанка

16 минут назад
А что им жалко было машину с водой подогнать и полить? Хотя сажали из больших горшклв, может заранее хорошо пролили?
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Алена

22 минуты назад
Дождик польет!
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?

29 минут назад
А зачем нам клен Роял ред? Зачем там яблони? Посадили бы дубовую рощу.
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Желябова

30 минут назад
Она в прошлом году пообещала новые фасады на Плеханова и Желябова,даже красивые картинки во всех СМИ распространили. Пока одни обещания.
ответить
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