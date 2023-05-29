Происшествия

19 минут назад

Пьяная компания стащила 100-килограммового орла

53
#кража
Пьяная компания стащила 100-килограммового орла

В Хлевенском районе раскрыта кража садовой скульптуры. Задержаны трое местных жителей. 

По подозрению в краже садовой скульптуры хлевенские полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 25 до 42 лет. Скульптура - 100-килограммовый орел найдена во дворе оного из них.

С заявлением о краже садовой скульптуры в отделение МВД России по Хлевенскому району обратился 23-летний житель села Конь-Колодезь. Молодой человек сообщил, что не обнаружив утром в палисаднике скульптуру орла, очень удивился. Ведь бетонная скульптура весила почти 100 килограммов.

Сотрудники уголовного розыска установили, что орла стащила ночью нетрезвая компания.

«Трое пьяных мужчин увидели во дворе одного из домов скульптуру орла и решили её украсть. Они отнесли её до дома одного из подозреваемых, где и оставили. Похищенное сотрудниками полиции изъято и возвращено законному хозяину», - сообщает пресс-служба областного управления МВД,

Похищенный орел возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 
53
#кража

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