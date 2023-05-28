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47 минут назад

Американский сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США

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Сенатор Конгресса США Линдси Грэм заявил, что смерть россиян является удачной тратой американских денег. Республиканец сказал об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео опубликовала пресс-служба украинского лидера.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно»,— цитирует Грэма «Коммерсант».


Сенатор не в первый раз выступает с резкими выражениями насчет России. Так, в марте 2022 года он призывал убить президента РФ Владимира Путина. Кремль тогда заявлял, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума». Белый дом не поддерживал высказывание господина Грэма и заявлял, что США не выступают за смену режима.
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