сегодня, 17:29
В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28
27 мая под влиянием атмосферного фронта с волнами погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +24 до +26.
День 27 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 2 градуса мороза.
Denis
КвадраБот Максим