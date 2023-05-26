В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28

27 мая под влиянием атмосферного фронта с волнами погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

28 и 29 мая атмосферное давление в регионе повысится, дожди прекратятся. Температура воздуха немного понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 мая - 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 28 и 29 мая – 14-16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +24 до +26.



День 27 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 2 градуса мороза.



