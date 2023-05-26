Погода в Липецке

сегодня, 17:29

В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28

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#гроза #жара
В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28

27 мая под влиянием атмосферного фронта с волнами погода в Липецкой области останется неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

28 и 29 мая атмосферное давление в регионе повысится, дожди прекратятся. Температура воздуха немного понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 мая - 18-19 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 28 и 29 мая – 14-16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +24 до +26.

День 27 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 2 градуса мороза. 

2 499
#гроза #жара

Комментарии (2)

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Denis

сегодня, 17:42
Неустойчивая атмосфера как залог хорошего будущего урожая.
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КвадраБот Максим

сегодня, 17:39
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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