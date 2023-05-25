32 человека оштрафованы по фальсифицированным протоколам: дело приставов-исполнителей направлено в суд

Областное управление СК России передало в суд уголовное дело начальника отделения регионального УФССП и четверых её подчиненных — судебных приставов-исполнителей, обвиняемых в 95 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По данным следствия, в 2020-2021 годах четверо приставов-исполнителей сфальсифицировали протоколы, по которым были привлечены к административной ответственности 32 человека.«­­­­При этом, по версии следствия, приставы действовали по согласованию с непосредственным начальником городского отделения регионального УФССП России, которая располагала сведениями о фиктивности передаваемых ей протоколов. Из стремления улучшить показатели она умышленно не отменяла их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов находившихся в неведении 32 граждан, каждого из которых оштрафовала на 1000 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Преступления были выявлены во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.Для сбора доказательств следователем регионального СКР допрошены все потерпевшие, и свидетели из числа коллег обвиняемых. Проведены многочисленные следственные действия, комплекс судебных экспертиз, в том числе 32 почерковедческие, фоноскопическая, результаты которых составили основу доказательственной базы.Уголовное дело насчитывает 43 тома.