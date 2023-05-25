С завтрашнего дня будут усиленно выявлять пьяных водителей

Повышенное внимание на нетрезвых водителей на липецких дорогах будут обращать ближайшие три дня.

Ближайшие три дня: с 26 по 28 мая автоинспекторы будут усиленно выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



Кроме того, возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), осуществляется только после проверки знания ими правил дорожного движения.



За повторный случай пьяной езды или отказ от медицинского освидетельствования уже грозит уголовная ответственность. Предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.