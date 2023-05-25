Общество

52 минуты назад

С завтрашнего дня будут усиленно выявлять пьяных водителей

5 498
#ПДД #нарушение #пьяная езда
С завтрашнего дня будут усиленно выявлять пьяных водителей

Повышенное внимание на нетрезвых водителей на липецких дорогах будут обращать ближайшие три дня.

Ближайшие три дня: с 26 по 28 мая автоинспекторы будут усиленно выявлять пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), осуществляется только после проверки знания ими правил дорожного движения.

За повторный случай пьяной езды или отказ от медицинского освидетельствования уже грозит уголовная ответственность. Предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.
5 498
#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (5)

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Странно

3 минуты назад
А разве не каждый день этим нужно заниматься?
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Гость

3 минуты назад
А какие праздники в ближайшие дни? В честь чего бухать?
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Правда

18 минут назад
Значит,сегодня не будут?
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Лосось

38 минут назад
Ловите меня завтра!!!
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