«Мост солдатики строили, танки шли по нему Елец защищать. Верните мост!»

Жители нескольких сел Задонского района бьют тревогу — они оказались отрезаны от короткого пути к цивилизации из-за предписания прокуратуры, запретивший использовать мост между селом Донское и деревней Аненка.

Известный наплавной мост через реку Дон у села Донское и деревни Аненка в этом году впервые не был установлен. На левом берегу Дона осталось Донское, со всеми благами цивилизации — больницей, школой детским садом, рынком и магазинами, банкоматами, церковью и клубом. На правом — село Галичья Гора и деревня Аненка — девственно чистые от благ цивилизации, лоно природы, мечта отшельников.Каждую весну наплавной мост через Дон отводили к берегу для пропуска ледохода. Потом устанавливали на место. А в этом году, после половодья, мост на место не вернули. Глава Донского сельсовета получил предписание от транспортной прокуратуры, что мост не пригоден к эксплуатации, и возвращать его на место нельзя.«В текущем году Липецкой транспортной прокуратурой администрации сельского поселения Донской сельсовет выдано предписание о несоответствии наплавного пешеходного моста в районе села Донского и деревни Анненка требованиям действующего законодательства, а также эксплуатация его не безопасна для жизни и здоровья граждан. В настоящее время изыскиваются денежные средства для приведения указанного моста в соответствие...», - такой ответ дал глава сельского поселения Олег Мирович на запрос жителей отрезанной от Донского Гальчьей Горы и деревни Аненки.- Я не имею никакого права не выполнять предписания прокуратуры и поэтому пока мост на место не вернул. А что делать дальше - я пока не знаю. Но думаю!, — признался GOROD48 глава Донского Олег Мирович....Мост этот знают хорошо рыбаки, елецкие реконструкторы, здесь однажды затонула их лодка, и читатели GOROD48, так мы часто его снимали в репортажах о паводках и различных ЧП. Как раз у этого моста рухнул в Дон самолет депутата липецкого облсовета Бориса Богатикова. Сам депутат каким-то чудом выжил.На пути к Аненке лежит село Галичья Гора. Небольшое, утопающее в майской зелени, где даже лошадка пасется неподалеку от дороги. Жители Галичьей Горы собирают подписи под обращением к властям, местным и федеральным, с просьбой оставить мост через Дон. Кстати, в беседе с нами глава Донского сельсовета сильно удивлялся, почему за мост так беспокоятся жители Галичьей Горы. Неселения в нем кот наплакал, и от переправы оно далековато — километров за 5. А оказалось и у жителей этого села главная проблема именно этот мост.На улице Рабочей к нам вышли сразу несколько местных жителей. Услышав, что их слишком мало, а до переправы через Дон так далеко, что и права-то они особого не имеют возмущаться и много требовать, Антонина Коротич рассказала следующее:— Вот смотрите, здесь нам через понтонный мост до Донского — 2 километра. А в окружную — километров 10. Путь лежит через трассу, на которой ведется масштабный ремонт, и можно проехать исключительно на машине. Пешком или на велосипеде — никак. Здесь машины есть не у каждого. А через понтонный мост — доехали на велосипеде или дошли. В Донском и магазин, и аптека, и сельсовет. Наши пенсионеры в Донское ходили всегда пешком. А про аненских я вообще молчу, они вплотную к Донскому жили, а теперь им в окружную ездить километров за 18? Не позавидуешь.Антонина Коротич рассказала и о численности населения Галичьей Горы.— Летом у нас заняты все 73 дома. И живут большими семьями, приезжают из города дети, внуки. Да это село, и села рядом, сейчас населяют в основном пенсионеры, а в теплое время — дачники. Но что же, разве это повод лишать их благ цивилизации? — рассуждает Антонина Евгеньевна.По пути к Аненке находится станция «Дон», она, казалось бы, в стороне от переправы. Но первые же встреченные нами местные жители, услышав опрос о мосте, тут же многоголосым хором, начали говорить, что и для них он вопрос №1:— Во-первых, дети учатся в Донском. Да, их возит туда школьный автобус. Но бывает иногда, им надо то на практику, то еще куда, то в ДК.Затем к разговору присоединилась женщина, которая приняла нас за чиновников. Она долго высказывала все, что думает по поводу отсутствия моста к Донскому, пока ей не подсказали, что человек, перед лицом которого она гневно водит пальцем, требуя вернуть мост, не может этого сделать в любом случае. Ну, а узнав, что мы журналисты, Валентина Коваленко сбавила обороты, и чуть не плача рассказала, что ей теперь, чтобы сдать анализы, надо ехать на электричке до Ельца, оттуда рейсовым автобусом в Задонск. А раньше она могла просто пройти три километра — и уже в Донском, где своя больница.Самая же «жара» нас ждала в Аненке, где сам-собой организовался целый народный сход.— Вот 80 лет этот мост стоял, никому не мешал. Точнее, каких только мостов тут не было, и баржи ходили, мост разводили, сводили, и подвесной был мост, и даже машины ездили, такой мост был на этом месте, а сейчас не могут сделать никакого, даже для пешеходов! — говорила пенсионерка Татьяна Корнукова.Жители Аненки, кстати, рассказали историю переправы. Она была и во время Великой Отечественной войны. Подъезды к ней мостили булыжником военные. Даже танки шли по этой переправе во время Елецкой наступательной операции. Брусчатка та, кстати, уцелела, в отличие от моста.— Здесь мост солдатики строили во время войны, танки шли по нему Елец защищать, дорогой жизни был! Верните мост! — вставляет кто-то из участников схода.Анна Шабанова — многодетная мать, у нее четверо детей. Один из них — инвалид. Транспорта своего нет. Чтобы поехать на массаж, ей необходимо вызывать такси.— А это две тысячи рублей! Меньше не берут! А раньше я ходила с колясочкой в Донское…Ну и под шумок, жители Анненки жалуются и на другие проблемы. И дорога в село никудышняя, и свет отключают то и дело. Дорога раньше была асфальтовая, но ее сверху засыпали щебнем, и перевели в разряд грунтовых. А грунтовую ремонтировать не нужно. Трансформатора в селе два, одному 60 лет. Чуть дождь, он перестает работать, и все холодильники в селе размораживаются. Но это все мелочи, по сравнению с отсутствием моста.Глава же Донского сельского поселения честно признается, что ничего хорошего в ситуации нет. Как выходить из нее — он думает.— Нарушать закон, не выполнять предписание прокуратуры, я не могу. Выход есть в модернизации моста. Но на этот год все бюджеты приняты, нам денег на модернизацию не дадут. Сколько она может стоить? Может пять миллионов, а может и больше, но нет денег никаких, — говорит Олег Мирович.Попал же под санкции прокуратуры мост неспроста. Еще в 2021 году правительство страны приняло программу стоимостью в 105 миллиардов рублей по оздоровлению реки Дон. К 2030 году река должна стать судоходной. Жителям Аненки, как они сами рассказывают, глава сельсовета сообщил, что здесь будут ходить речные трамвайчики, и такой мост явно неподходит для их пропуска.Только жителям сел, которые расположены по берегам Дона непонятно, как можно оздоровить реку, если он так обмелела, что ее можно переходить вброд по колено. Но программа принята, и ее будут выполнять. Для жителей Аненки, Галичьей Горы, станции Дон прозвучал первый звоночек. В кулуарах администрации Задонского района ждут второго звонка — предписании прокуратуры закрыть мост в районе Замятино. И вот тогда в районе наступит настоящий коллапс. Так как путь к райцентру для целого ряда сел, составит 50 километров.