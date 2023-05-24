В районе Тракторного – большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 25 мая в пяти районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 большое отключение холодной воды ожидает жителей Тракторного района – воды не будет на улицах Краснознаменной, Бачурина, Коммунистической, 6-й Гвардейской дивизии, Шаталовой, Жуковского, Ленинградской, Волгоградской, Юбилейной, Ибаррури, Молодежной, Кондарева, В. Огнева, Краснозаводской, 3 Сентября, Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Донской, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Степной, С. Лазо, Герцена, Чехова, Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Тюленина, Полетаева, Шевцовой, а также в переулках Ильича, 1-м Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Лесном, Стандартном, Садовом, Моторном, 2-м Моторном, Линейном, Сосновом, Хвойном, Черниговском, Львовском, Боринском, Данковском. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Коммунистическая, 24, а также по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 без воды останется дом № 29 по проезду Строителей – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улицы Совхозной – цистерна подъедет к дому № 18а.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 9 по улице Ушинского – подвоз воды организуют к дому.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся потребители домов №№ 2, 4 по улице Гагарина, № 14 по проезду Вилкова, № 42 по улице 4-й Пятилетки, частного сектора улиц Пионерской, 4-й Пятилетки, переулков Вилкова, Весеннего. Машина с водой для питья подъедет к дому № 16 по улице Пионерской.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



25 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 10:00 до 20:00 без света останутся дома №№ 6а, 30а, 30б, 34, 62 по улице Московской, №№ 1, 1б, 2, 2б по улице Прудной, № 6 по улице Рудничной, №№ 2, 3, 8, 14 в Узорном переулке, №№ 8, 27, 32, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43 по улице Дальней, № 225 по улице Западной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 15, 22, 26, 67 по улице Коллективной, №№ 4, 11, 39 по улице Коммунальной, №№ 26, 32, 37, 39, 51 по улице Линейной, № 32 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64 по улице Мирной, №№ 3, 27, 73 по улице Мичурина, №№ 26, 29, 31, 36, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 47, 49, 53, 69 по улице Путейской, № 30 по улице 2-й Радиаторной, № 36 по улице Радиаторной, № 336 по улице Рябиновой, №№ 1, 3, 43, 55 по улице Садовой, №№ 2, 82 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 8, 10, 13, 97 по улице Торговой, №№ 61, 74, 75 по улице Тракторозаводской, № 3 по улице Транспортной, 11, 19, 63, 70 по улице Трубной, №№ 22, 55, 66 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной. Также в эти часы обесточат улицы Жактовскую, Лесную, Раздельную, садоводчества «Венера», «Весна», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».



