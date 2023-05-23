Спорт

37 минут назад

Липецкие каратисты выбрали «Бойцов года»

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#Каратэ #киокушин
Липецкие каратисты выбрали «Бойцов года»

Во дворце спорта «Молодёжный» завершился межрегиональный Кубок «Белого тигра», одного из крупнейших в Липецке клубов карате.

В соревнованиях по киокушин приняли участие более 1000 человек (!) от мала до велика: самому младшему участнику было 4 года, на татами также соревновались несколько взрослых спортсменов.

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Как рассказал GOROD48 президент клуба «Белый тигр», соревнования проводились в основном среди новичков, в них принимали участие обладатели двух младших поясов – белого и оранжевого.

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Победители в младшей возрастной группе среди новичков, имеющих белый пояс

Всего было разыграно более 100 комплектов наград – в различных возрастных и весовых категориях, поэтому многие каратисты заслужили свои первые в жизни награды – кубки, медали и грамоты.

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Апофеозом стало награждение «Бойцов года» - спортсменов клуба, которые в последнее время показывали наивысшие результаты на соревнованиях.

Среди «сильного пола» награду получил Евгений Стрельников, ведущий спортсмен в возрасте 16-17 лет. В последние дни прошлого года он выиграл всероссийский турнир в Пензе, досрочно завершив все три своих боя. А в феврале Стрельников победил на всероссийском турнире «Кубок Дружбы» в Москве, где выступали многие сильнейшие сверстники со всей страны. Тренирует «бойца года» Эдуард Саргсян.

Среди девушек признания добилась Алина Кузнецова, лидер сборной области в дисциплине «ката» (демонстрация обязательной техники) в возрасте 12-13 лет. Алина решающий вклад в успех липецкой команды, взявшей «серебряные» медали на минувшем первенстве России, а кроме того выиграла несколько индивидуальных межрегиональных о областных турниров.

Сильнейшим бойцам заказали фирменные кепки и яркие толстовки с символикой родного клуба. Таких больше нет ни у кого.

Мероприятие прошло при поддержке управления внутренней политики администрации Липецкой области.

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Победители соревнований

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#Каратэ #киокушин

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