Липчанин сел на печку в бане: мужчина госпитализирован с глубокими ожогами

Ещё один липчанин получил ожоги при работе с ацетоном.

В областной ожоговый центр госпитализирован 70-летний мужчина, который получил контактный ожог в бане: мужчина споткнулся и сел прямо на печку. В результате на ягодицах остались глубокие ожоги.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ещё один липчанин получил ожоги в результате проведения покрасочных работ.



44-летний мужчина обрабатывал поверхность ацетоном, пролил его на себя, а в дальнейшем грел поверхность феном, и пролитый ацетон неожиданно вспыхнул.



Мужчина получил ожоги 9% тела. У него обожжены лицо, руки, шея и голова.

