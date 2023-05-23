Здоровье

39 минут назад

Липчанин сел на печку в бане: мужчина госпитализирован с глубокими ожогами

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#ожог
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Липчанин сел на печку в бане: мужчина госпитализирован с глубокими ожогами

Ещё один липчанин получил ожоги при работе с ацетоном.

В областной ожоговый центр госпитализирован 70-летний мужчина, который получил контактный ожог в бане: мужчина споткнулся и сел прямо на печку. В результате на ягодицах остались глубокие ожоги.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, ещё один липчанин получил ожоги в результате проведения покрасочных работ.

44-летний мужчина обрабатывал поверхность ацетоном, пролил его на себя, а в дальнейшем грел поверхность феном, и пролитый ацетон неожиданно вспыхнул.

Мужчина получил ожоги 9% тела. У него обожжены лицо, руки, шея и голова.
602
#ожог
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