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22 минуты назад

Товарооборот РФ и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов

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#экономика #товарооборот #Китай

В январе - марте товарооборот двух стран вырос на треть по сравнению с прошлым годом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, - передает РИА Новости.

"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", - заявил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.

Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, - отметил он.

"Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", - подчеркнул Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
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#экономика #товарооборот #Китай

Комментарии (1)

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Ленин

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