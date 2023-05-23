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22 минуты назад
Товарооборот РФ и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов
В январе - марте товарооборот двух стран вырос на треть по сравнению с прошлым годом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов, - передает РИА Новости.
"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", - заявил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, - отметил он.
"Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", - подчеркнул Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, довести взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов", - заявил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
Углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих стран, - отметил он.
"Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", - подчеркнул Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
Ленин