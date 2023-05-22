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7-летняя девочка и 16-летний подросток пострадали в дорожных авариях

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#Авария #ДТП
7-летняя девочка и 16-летний подросток пострадали в дорожных авариях

За три дня на дорогах один человек погиб и 12 получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 мая в селе Измалково столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 77-летнего водителя и грузовик «Рено» с 39-летним мужчиной за рулем. Водитель «ВАЗа» госпитализирован.

20 мая в Липецком районе на дороге Большая Кузьминка – примыкание к автодороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «УАЗ Патриот» с 41-летней женщиной за рулем и «Шевроле» под управлением 32-летнего водителя. В аварии пострадали водитель «Шевроле» и его 18-летняя пассажирка.

В тот же день на дороге Усмань – Березняговка перевернулся мопед 16-летнего подростка. Травмы получили и он и его 17-летний пассажир.

21 мая в Липецке на Товарном проезде около трех часов ночи 47-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и столкнулся с дорожным катком. Водитель легкового автомобиля погиб.

Днём в селе Никольское Липецкого района 7-летняя девочка на велосипеде попала под автомобиль «Рено». Девочка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В Данкове на улице Мира столкнулись автобус «ПАЗ» под управлением 56-летнего водителя и 16-летний мотоциклист. Подростка госпитализировали.

По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится расследование
987
#Авария #ДТП

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