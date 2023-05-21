Общество
сегодня, 19:03
В Липецке прошел крестный объезд «За трезвость»
10 597
Православное духовенство организовало в Липецке крестный объезд с чтением акафистов Богородице и Николаю Чудотворцу
Крестный объезд «За трезвость» провел священник возглавляющий липецкое общество «Трезвение» Вячеслав Колягин.
«Цель ставшего традиционным крестного объезда - молитвенное ограждение граждан от пороков пьянства и наркомании, а также возрождение трезвенных традиций», - сообщают в Первом липецком благочинии.
Отец Вячеслав и группа верующих объехали город по кольцевой дороге с чтением акафистов Богородице и Николаю Чудотворцу с остановкой для молитвы на дамбе Матырского водохранилища.
Также верующие заехали в областной наркологический диспансер, в котором совершили молебен, где помолились вместе пациентами и главным врачом Михаилом Коростиным.
«По завершении молитвенного пения священник Вячеслав Колягин окропил всех молящихся святой водой, которая очищает верующих от духовных скверн, освящает и укрепляет в вере», - сообщается на сайте Первого благочиния.
Фото: blagochinie48.ru
«Цель ставшего традиционным крестного объезда - молитвенное ограждение граждан от пороков пьянства и наркомании, а также возрождение трезвенных традиций», - сообщают в Первом липецком благочинии.
Отец Вячеслав и группа верующих объехали город по кольцевой дороге с чтением акафистов Богородице и Николаю Чудотворцу с остановкой для молитвы на дамбе Матырского водохранилища.
Также верующие заехали в областной наркологический диспансер, в котором совершили молебен, где помолились вместе пациентами и главным врачом Михаилом Коростиным.
«По завершении молитвенного пения священник Вячеслав Колягин окропил всех молящихся святой водой, которая очищает верующих от духовных скверн, освящает и укрепляет в вере», - сообщается на сайте Первого благочиния.
Фото: blagochinie48.ru
10 597
не-а чё
Липчанин
да уж
Пьянство и
Патриот
Липчанин
Алоизий
Прорк
Безмасочник