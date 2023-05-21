Общество

сегодня, 19:03

В Липецке прошел крестный объезд «За трезвость»

10 597
#крстный объезд #
2
В Липецке прошел крестный объезд «За трезвость»

Православное духовенство организовало в Липецке крестный объезд с чтением акафистов Богородице и Николаю Чудотворцу

Крестный объезд «За трезвость» провел священник возглавляющий липецкое общество «Трезвение» Вячеслав Колягин.

«Цель ставшего традиционным крестного объезда - молитвенное ограждение граждан от пороков пьянства и наркомании, а также возрождение трезвенных традиций», - сообщают в Первом липецком благочинии.

Отец Вячеслав и группа верующих объехали город по кольцевой дороге с чтением акафистов Богородице и Николаю Чудотворцу с остановкой для молитвы на дамбе Матырского водохранилища.

Также верующие заехали в областной наркологический диспансер, в котором совершили молебен, где помолились вместе пациентами и главным врачом Михаилом Коростиным.

krestniy_obyezd_4.jpg

«По завершении молитвенного пения священник Вячеслав Колягин окропил всех молящихся святой водой, которая очищает верующих от духовных скверн, освящает и укрепляет в вере», - сообщается на сайте Первого благочиния.

Фото: blagochinie48.ru

10 597
#крстный объезд #
2

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не-а чё

24 минуты назад
Алоизий, На себя посмотри.
ответить

Липчанин

30 минут назад
да уж, для Тиктока посильнее средства нужны)))
ответить

да уж

37 минут назад
Прорк, Тик-току тоже.
ответить

Пьянство и

47 минут назад
наркомания болезнь социальная.
ответить

Патриот

сегодня, 19:31
Алоизий, это называется свобода выбора.
ответить

Липчанин

сегодня, 19:30
Сегодня большой праздник Иоанн Богослов -один из апостолов Иисуса Христа , который был верен своему учителю и стоял вмести с женами мироносицами на голгофе у распятия , а все остальные апостолы струсили и разбежались ! ИОАНН БОГОСЛОВ -почитаемый православным святой , который написал евангелие , а завтра праздника Никола , тоже красное число ! Так что все верующих поздравляю с праздниками
ответить

Алоизий

сегодня, 19:29
Ходить им уже лень, начали ездить.
ответить

Прорк

сегодня, 19:20
Дык таперича все протрезвеют и телевизору верить перестанут.........
ответить

Безмасочник

сегодня, 19:15
Теперь точно протрезвеем!
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Ректор ЕГУ им. Бунина избавился от приставки «и. о.»
#елецкий университет #ректор
3
Ректор ЕГУ им. Бунина избавился от приставки «и. о.»

сегодня, 16:33

Общество
В Липецке ожидается гроза с сильными порывами ветра
#гроза #ветер
8
В Липецке ожидается гроза с сильными порывами ветра

сегодня, 14:31

Общество
На трех улицах Липецка в понедельник отключат холодную воду
#отключение воды
1
На трех улицах Липецка в понедельник отключат холодную воду

сегодня, 12:39

Общество
В Липецке поставят еще один памятник летчикам
#авиацентр #авиашоу #памятник летчикам
38
В Липецке поставят еще один памятник летчикам

вчера, 18:51

Общество
В воскресенье холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах
1
В воскресенье холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

вчера, 14:31

Общество
Субсидии бизнесу за трудоустройство безработных: кому и за кого дадут деньги
#Трудоустройство
1
Субсидии бизнесу за трудоустройство безработных: кому и за кого дадут деньги

вчера, 10:15

Общество