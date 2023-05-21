На трех улицах Липецка в понедельник отключат холодную воду

А шесть улиц останутся без света.

22 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся частично потребители трех улиц, сообщили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и помещения №№ 39, 39а, 43а, 43м, ст. 43п, 43/2, 43/3, ст. 43Б, ст. 43Г, ст. 43Г/1, 43Д по улице Юношеской – машина с водой будет находиться возле дома № 39.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 1 по улице Киевской, № 83 по улице Депутатской – воду подвезут по адресу: улица Киевская, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Ремонтные работы на электрических сетях в понедельник, 22 мая будет проводить и «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина, №№ 61, 92, 94 по улице Депутатской, № 61 по проспекту Победы, обесточат также переулок Данковский.