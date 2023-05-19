Общество

сегодня, 16:43

Отремонтированная в прошлом году лестница на улице Папина вновь требует ремонта

14 454
#благоустройство
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Отремонтированная в прошлом году лестница на улице Папина вновь требует ремонта

На ней раскололась облицовочная и тротуарная плитка.

Строители знают, что облицовочная плитка — не тот материал, который можно использовать при наружных работах: ее трудно приклеить так, чтобы она простояла годами. Особенно это касается общественных мест. Однако в Липецке плитку упорно используют при ремонте общественных мест. Тому пример — подпорные стенки остановок по проспекту Победы по его нечетной стороне. Но есть и другие.    

Осенью прошлого года управление главного смотрителя Липецка использовало тротуарную и облицовочную плитку при ремонте лестницы на улице Папина у пешеходного перехода напротив Преображенского храма. И вот как эта она выглядит сейчас.

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Есть в районе Центрального рынка и еще одна многострадальная лестница — со стороны МФЦ, которой пользуются жители Военного городка, 4-го, 7-го и 14-го микрорайонов. Вот как она выглядит сегодня: выкрошившийся бетон обнажил арматуру, которая легко может поранить невнимательного пешехода.

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На состояние лестницы липчане жаловались в GOROD48 еще осенью 2018 года. Тогда же мы выяснили, что лестницу установило в декабре 2015 года ООО «ЛДСП-1» Михаила Захарова — компания благоустраивала удобный для маломобильного населения подход к Центральному рынку. Работы предусматривали сооружение лестницы и перил. Эти элементы появились, но лестница посыпалась уже через год. По нашей просьбе все в том же 2018 году в мэрии подняли архивы и выяснили, что подрядчик установил на улице лестничные пролеты, предназначенные для внутренних помещений! Такие же пролеты, кстати, застройщик микрорайона «Европейский» установил у нескольких подъездов новостроек, которые управляющие компании были вынуждены менять за свой счет.

В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства GOROD48 тогда, в 2018-м, заверили, что к концу года ООО «Трансдорстрой», организация-правопреемник ЛДСП-1, выкупившая вместе с активами и ее гарантийные обязательства, заменит разрушенные пролеты на новые. Это было сделано. Но, как оказалось, уже в 2022 года новая лестница посыпалась вновь!

— Управление главного смотрителя провело обследование лестничного спуска в районе трамвайной остановки «Центральный рынок» и установило, что он нуждается в ремонте. Необходимо демонтировать разрушенные бетонные ступени, установить новые, отштукатурить, зашпаклевать и покрасить подпорные стены, облицевать ступени тротуарной плиткой и смонтировать поручни для маломобильных граждан. Общая стоимость ремонта – более 600 тысяч рублей. Работы включены в проект городского бюджета следующего года. Ремонт состоится в случае выделения финансирования, — сообщила GOROD48 пресс-служба мэрии в октябре 2022 года.

Сейчас — мая 2023-го. Лестница как была, так и остается травмоопасной.

— Как сообщили в управлении главного смотрителя, лестницу в районе пешеходного перехода от Центрального рынка через улицу Папина в ближайшее время приведет в порядок подрядчик, который выполнял ее ремонт. Еще один спуск в районе МФЦ требует восстановления. Сейчас управление проводит обследование и расчет стоимости работ, — так прокомментировали в пресс-службе мэрии фотографии разрушений двух лестниц.
14 454
#благоустройство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Что не пишем

2 минуты назад
Про тракторный завод. Что за 200 млн-организовали ооо, внесли их в уставной капитал. 50 млн даст область, то есть бюджет-под мизерный процент. А потом эти рога и копыта, пойдут в банк просить 40 млрд кредитов)))
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Блондинка

7 минут назад
Эка новость!А когда по-другому было?
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Интересно

22 минуты назад
Это попил с вечным оемонтом или простое воровство?
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гость

24 минуты назад
Бдительный, Так демократия же, всё должно быть открыто.
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Бдительный

32 минуты назад
гость, а вам зачем?
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60+

33 минуты назад
Во всём виноваты аукционы , кто их придумал полный кретин смартфоном ! А представителям благоустройства выгодно каждый год ремантировать одно и тоже распиливав бюджетные деньги и не неся ответственности за халтуру .
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гость

37 минут назад
скажите главному, Фамилию главного назовите?
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скажите главному

45 минут назад
Давайте ее ремонтировать каждый месяц ! Можно отмыть кучу бабок на этом
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Смех

48 минут назад
Как говорят продавцы паршивой мебели - "у всего есть свой срок эксплуатации"))).
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парторг

54 минуты назад
Что они не делают,не идут дела.... 21век,капитализм,а всё хуже и хуже. Что построили коммунисты,эффективные даже отремонтировать не могут.
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