Отремонтированная в прошлом году лестница на улице Папина вновь требует ремонта

На ней раскололась облицовочная и тротуарная плитка.

Строители знают, что облицовочная плитка — не тот материал, который можно использовать при наружных работах: ее трудно приклеить так, чтобы она простояла годами. Особенно это касается общественных мест. Однако в Липецке плитку упорно используют при ремонте общественных мест. Тому пример — подпорные стенки остановок по проспекту Победы по его нечетной стороне. Но есть и другие.Осенью прошлого года управление главного смотрителя Липецка использовало тротуарную и облицовочную плитку при ремонте лестницы на улице Папина у пешеходного перехода напротив Преображенского храма. И вот как эта она выглядит сейчас.Есть в районе Центрального рынка и еще одна многострадальная лестница — со стороны МФЦ, которой пользуются жители Военного городка, 4-го, 7-го и 14-го микрорайонов. Вот как она выглядит сегодня: выкрошившийся бетон обнажил арматуру, которая легко может поранить невнимательного пешехода.На состояние лестницы липчане жаловались в GOROD48 еще осенью 2018 года. Тогда же мы выяснили, что лестницу установило в декабре 2015 года ООО «ЛДСП-1» Михаила Захарова — компания благоустраивала удобный для маломобильного населения подход к Центральному рынку. Работы предусматривали сооружение лестницы и перил. Эти элементы появились, но лестница посыпалась уже через год. По нашей просьбе все в том же 2018 году в мэрии подняли архивы и выяснили, что подрядчик установил на улице лестничные пролеты, предназначенные для внутренних помещений! Такие же пролеты, кстати, застройщик микрорайона «Европейский» установил у нескольких подъездов новостроек, которые управляющие компании были вынуждены менять за свой счет.В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства GOROD48 тогда, в 2018-м, заверили, что к концу года ООО «Трансдорстрой», организация-правопреемник ЛДСП-1, выкупившая вместе с активами и ее гарантийные обязательства, заменит разрушенные пролеты на новые. Это было сделано. Но, как оказалось, уже в 2022 года новая лестница посыпалась вновь!— Управление главного смотрителя провело обследование лестничного спуска в районе трамвайной остановки «Центральный рынок» и установило, что он нуждается в ремонте. Необходимо демонтировать разрушенные бетонные ступени, установить новые, отштукатурить, зашпаклевать и покрасить подпорные стены, облицевать ступени тротуарной плиткой и смонтировать поручни для маломобильных граждан. Общая стоимость ремонта – более 600 тысяч рублей. Работы включены в проект городского бюджета следующего года. Ремонт состоится в случае выделения финансирования, — сообщила GOROD48 пресс-служба мэрии в октябре 2022 года.Сейчас — мая 2023-го. Лестница как была, так и остается травмоопасной.— Как сообщили в управлении главного смотрителя, лестницу в районе пешеходного перехода от Центрального рынка через улицу Папина в ближайшее время приведет в порядок подрядчик, который выполнял ее ремонт. Еще один спуск в районе МФЦ требует восстановления. Сейчас управление проводит обследование и расчет стоимости работ, — так прокомментировали в пресс-службе мэрии фотографии разрушений двух лестниц.