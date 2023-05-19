Дорожное ограждение на перекрестке у Центрального рынка скоро починят

Пока же в мэрии Липецка призывают горожан не нарушать Правила дорожного движения и пользоваться пешеходными переходами.

На пересечении улиц Терешковой и 8 Марта неподалеку от Центрального рынка в сплошном ограждении появилась дыра: куда-то пропали сразу два пролета металлического забора. Этим тут же воспользовались горожане, которым недосуг обходить ограждение и они пересекают оживленный перекресток по дороге.



— Секция ограждения на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта повреждена в ДТП. После аварии ее демонтировали. В ближайшее время сплошное ограждение восстановят. Управление главного смотрителя приносят извинения липчанам за временные неудобства и просит не нарушать правила дорожного движения при переходе данного участка, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Липецка.