Общество

сегодня, 15:00

Дорожное ограждение на перекрестке у Центрального рынка скоро починят

2 392
#дорога
2
Дорожное ограждение на перекрестке у Центрального рынка скоро починят

Пока же в мэрии Липецка призывают горожан не нарушать Правила дорожного движения и пользоваться пешеходными переходами.

На пересечении улиц Терешковой и 8 Марта неподалеку от Центрального рынка в сплошном ограждении появилась дыра: куда-то пропали сразу два пролета металлического забора. Этим тут же воспользовались горожане, которым недосуг обходить ограждение и они пересекают оживленный перекресток по дороге.

— Секция ограждения на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта повреждена в ДТП. После аварии ее демонтировали. В ближайшее время сплошное ограждение восстановят. Управление главного смотрителя приносят извинения липчанам за временные неудобства и просит не нарушать правила дорожного движения при переходе данного участка, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Липецка.
2 392
#дорога
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Галя

сегодня, 15:20
Для пешеходов город неудобным.
ответить

Ваше имя

сегодня, 15:09
Высшие силы указывают градоначальника что переход там нужен
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
4
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Возрождение легенды: Липецк снова станет городом-курортом
#Липецкурорт
Возрождение легенды: Липецк снова станет городом-курортом

56 минут назад

Общество
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Тербунского района
#мобилизация #спецоперация
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Тербунского района

сегодня, 15:03

Общество
Театр кукол начнет давать спектакли на уличной сцене
#театр #ремонт
5
Театр кукол начнет давать спектакли на уличной сцене

сегодня, 13:38

Общество
История с душком из Сухой Лубны продолжается
#экология #отходы #свинокомплекс
4
История с душком из Сухой Лубны продолжается

сегодня, 13:32

Общество
В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров
#животные
3
В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров

сегодня, 12:41

Общество
64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату
#трудовые права
3
64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату

сегодня, 11:23

Общество