Липецкий таксист приторговывал палёной водкой

Мужчине назначили штраф в 60 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 50-летнему водителю службы такси по статье 171.4 УК РФ за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосдержащей продукции, совершенную неоднократно.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 8 сентября 2021 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртсодержащей продукции физлицом и оштрафован на 30 000 рублей. Но расстаться с выгодным бизнесом не смог.



6 декабря 2021 года на улице Шаталовой он продал за 130 рублей поллитровую бутылку с этикеткой водки без специальной федеральной акцизной марки. В спиртосодержащей жидкости крепостью 35,4% оборота были микропримеси метанола в содержании 0, 0025% оборота.



Он же 3 января 2022 года так же на улице Шаталовой снова продал за 130 рублей такую же бутылку левой водки. Эта спиртовая жидкость была уже крепостью 33,2% оборота и там были микропримеси метанола в содержании 0, 0028% оборота.



В обоих случаях концентрации метилового спирта не являлись опасными для жизни и здоровья человека.



Вину таксист признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате по совокупности преступлений мужчине назначили штраф в 60 000 рублей.