Происшествия

28 минут назад

Липецкий таксист приторговывал палёной водкой

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#торговля #алкоголь
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Липецкий таксист приторговывал палёной водкой

Мужчине назначили штраф в 60 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 50-летнему водителю службы такси по статье 171.4 УК РФ за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосдержащей продукции, совершенную неоднократно.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 8 сентября 2021 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртсодержащей продукции физлицом и оштрафован на 30 000 рублей. Но расстаться с выгодным бизнесом не смог.

6 декабря 2021 года на улице Шаталовой он продал за 130 рублей поллитровую бутылку с этикеткой водки без специальной федеральной акцизной марки. В спиртосодержащей жидкости крепостью 35,4% оборота были микропримеси метанола в содержании 0, 0025% оборота.

Он же 3 января 2022 года так же на улице Шаталовой снова продал за 130 рублей такую же бутылку левой водки. Эта спиртовая жидкость была уже крепостью 33,2% оборота и там были микропримеси метанола в содержании 0, 0028% оборота.

В обоих случаях концентрации метилового спирта не являлись опасными для жизни и здоровья человека.

Вину таксист признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате по совокупности преступлений мужчине назначили штраф в 60 000 рублей.
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#торговля #алкоголь
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