Общество

сегодня, 12:31

Экс-сотрудник прокуратуры обжалует приговор за взятку в полмиллиона рублей

1 648
#взятка
1
Экс-сотрудник прокуратуры обжалует приговор за взятку в полмиллиона рублей

Правобережный районный суд приговорил Андрея Авдеева к 7 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на 5 лет.

8 июня Липецкий областной суд рассмотрит апелляцию по делу экс-сотрудника прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева о взятке в 500 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, приговором Правобережного районного суда Липецка Андрей Авдеев был признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере, ему назначено 7 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции».

Судом было установлено, что в январе 2016 года Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

В суде экс-сотрудник прокуратуры свою вину отрицал, признавая при этом, что близко общался с адвокатом Григорашенко.
1 648
#взятка
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Mikl

14 минут назад
Сидеть он будет в отдельной колонии или вместе с уркоганами?
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

В Липецке снова будут копать на площади Победы
#площадь Победы #раскопка
2
В Липецке снова будут копать на площади Победы

29 минут назад

Общество
Блошиный рынок может заработать по новым правилам уже в конце мая
#блошиный рынок
9
Блошиный рынок может заработать по новым правилам уже в конце мая

сегодня, 12:21

Общество
В мэрии Липецка нашли сменщика заместителю мэра Николаю Дергунову
#кадры #администрация Липецка
10
В мэрии Липецка нашли сменщика заместителю мэра Николаю Дергунову

сегодня, 11:36

Общество
Вот уже полгода строители жалуются на дожди, мешающие восстановить перекопанный липецкий сквер
#благоустройство #раскопка
18
Вот уже полгода строители жалуются на дожди, мешающие восстановить перекопанный липецкий сквер

сегодня, 08:32

Общество
Сегодня в Липецке: День воздушного шарика, гастроли театра и как погода влияет на желание работать
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: День воздушного шарика, гастроли театра и как погода влияет на желание работать

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: 34 тысячи горожан в тени, накопленные миллиарды и криминальная отцовская любовь
#вечЁрка #теневая экономика #банки
11
Липецкая вечЁрка: 34 тысячи горожан в тени, накопленные миллиарды и криминальная отцовская любовь

вчера, 20:23

Общество