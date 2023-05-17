сегодня, 12:31
Экс-сотрудник прокуратуры обжалует приговор за взятку в полмиллиона рублей
Правобережный районный суд приговорил Андрея Авдеева к 7 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на 5 лет.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, приговором Правобережного районного суда Липецка Андрей Авдеев был признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере, ему назначено 7 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на 5 лет. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции».
Судом было установлено, что в январе 2016 года Андрей Авдеев получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
В суде экс-сотрудник прокуратуры свою вину отрицал, признавая при этом, что близко общался с адвокатом Григорашенко.
Mikl