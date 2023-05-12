Коронавирус

14 минут назад

Вторые сутки в Липецкой области больные умирают от COVID-19

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#коронавирус
Вторые сутки в Липецкой области больные умирают от COVID-19

Несмотря на то, что количество новых случаев заболевания, выявляемых ежесуточно, сокращается, липчане продолжают от вируса умирать.

В Липецкой области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19, один человек умер, четверых человек госпитализировали, выздоровели 27 человек. Для сравнения: 12 мая 2022 года были выявлены 62 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 462 случая COVID-19, выздоровели 179 228 человек, умерли 3 992 человека.

За последние сутки в Воронежской области выявили 54 случая заболевания COVID-19, в Тамбовской области — 28 (сутки назад было всего два, а в среду сообщалось, что в области не выявили ни одного случая), в Рязанской области — 22, в Курской области — 21, в Орловской области — 17, в Тульской области — шесть. В Тамбовской области за минувшие сутки умер один человек.

В России за сутки выявили 3 111 случаев COVID-19, госпитализировали 864 человека, выздоровели 5 587 человек, умерли 28 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 892 353 случая COVID-19, выздоровели 22 311 795 человек, умерли 398 658 человек.
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#коронавирус

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