Подросток и его старший товарищ ограбили прохожего в центре Липецка

Грабеж был совершен рано утром на улице Плеханова.

Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку раскрыли уличный грабеж, совершенный 2 мая на улице Плеханова.



Двое грабителей напали на прохожего рано утром. У мужчины отняли рюкзак, в котором находились сотовый телефон, банковские карты, документы и 3800 рублей.



По подозрению в грабеже полицейские задержали ранее судимого за кражу 21-летнего парня и подростка.



— 21-летний подозреваемый задержан на 48 часов, подросток – помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщает областное управление МВД.



