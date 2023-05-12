Происшествия
сегодня, 11:00
Подросток и его старший товарищ ограбили прохожего в центре Липецка
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Грабеж был совершен рано утром на улице Плеханова.
Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку раскрыли уличный грабеж, совершенный 2 мая на улице Плеханова.
Двое грабителей напали на прохожего рано утром. У мужчины отняли рюкзак, в котором находились сотовый телефон, банковские карты, документы и 3800 рублей.
По подозрению в грабеже полицейские задержали ранее судимого за кражу 21-летнего парня и подростка.
— 21-летний подозреваемый задержан на 48 часов, подросток – помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщает областное управление МВД.
Двое грабителей напали на прохожего рано утром. У мужчины отняли рюкзак, в котором находились сотовый телефон, банковские карты, документы и 3800 рублей.
По подозрению в грабеже полицейские задержали ранее судимого за кражу 21-летнего парня и подростка.
— 21-летний подозреваемый задержан на 48 часов, подросток – помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — сообщает областное управление МВД.
1 1121
Однако