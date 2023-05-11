Происшествия

10 минут назад

На сделавшего замечание шумной компании ельчанина напали с металлическим ломом

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#шум #конфликт #побои
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На сделавшего замечание шумной компании ельчанина напали с металлическим ломом

Мужчина оглох.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении ельчанина, который обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, поздно вечером — на часах было около 23:00 обвиняемый с друзьями находился на лестничной площадке жилого дома. Компания вела себя очень шумно.

Потерпевший сделал им замечание и попросил уйти из подъезда. Однако молодые люди сначала обложили матом сделавшего им замечание мужчину, потом стали толкать его, а после пьяный обвиняемый и вовсе нанес мужчине несколько ударов металлическим ломом по голове.

Мужчина получил травмы, которые привели к потере слуха.

Обвиняемому теперь грозит до десяти лет лишения свободы.
81
#шум #конфликт #побои
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