На сделавшего замечание шумной компании ельчанина напали с металлическим ломом

Мужчина оглох.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело в отношении ельчанина, который обвиняется по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, поздно вечером — на часах было около 23:00 обвиняемый с друзьями находился на лестничной площадке жилого дома. Компания вела себя очень шумно.



Потерпевший сделал им замечание и попросил уйти из подъезда. Однако молодые люди сначала обложили матом сделавшего им замечание мужчину, потом стали толкать его, а после пьяный обвиняемый и вовсе нанес мужчине несколько ударов металлическим ломом по голове.



Мужчина получил травмы, которые привели к потере слуха.



Обвиняемому теперь грозит до десяти лет лишения свободы.