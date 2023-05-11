Госжилинспекция заплатит 20 000 рублей за сосульки

В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше без разрешения правообладателя.

Арбитражный суд взыскал с Госжилинспекции Липецкой области компенсацию за нарушение авторских прав на изображение сосулек на крыше.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, иск в суд подало общество с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь».



В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше. Фото было сделано в 2019 году фотографом из Волгограда, который передал исключительные права на фото ООО «Восьмая заповедь». Правообладатель направил в адрес инспекции претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение прав на фотографию, но требования выполнены не были, и компания обратилась в суд.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с Государственной жилищной инспекции Липецкой области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь» компенсации в размере 20 000 рублей.



Решение ещё не вступило в силу.