58 минут назад
Госжилинспекция заплатит 20 000 рублей за сосульки
В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше без разрешения правообладателя.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, иск в суд подало общество с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь».
В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше. Фото было сделано в 2019 году фотографом из Волгограда, который передал исключительные права на фото ООО «Восьмая заповедь». Правообладатель направил в адрес инспекции претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение прав на фотографию, но требования выполнены не были, и компания обратилась в суд.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с Государственной жилищной инспекции Липецкой области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь» компенсации в размере 20 000 рублей.
Решение ещё не вступило в силу.
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