Общество

58 минут назад

Госжилинспекция заплатит 20 000 рублей за сосульки

2 285
#авторские права
1
Госжилинспекция заплатит 20 000 рублей за сосульки

В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше без разрешения правообладателя.

Арбитражный суд взыскал с Госжилинспекции Липецкой области компенсацию за нарушение авторских прав на изображение сосулек на крыше.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, иск в суд подало общество с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь». 

В 2022 году на официальном сайте Госжилинспекции Липецкой области была размещена фотография с изображением сосулек на крыше. Фото было сделано в 2019 году фотографом из Волгограда, который передал исключительные права на фото ООО «Восьмая заповедь». Правообладатель направил в адрес инспекции претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение прав на фотографию, но требования выполнены не были, и компания обратилась в суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с Государственной жилищной инспекции Липецкой области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь» компенсации в размере 20 000 рублей.

Решение ещё не вступило в силу.
2 285
#авторские права
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

смех

7 минут назад
Блондинка, не треснет , почитай про эту фирму , они мультимиллионеры , чего и тебе желают.
ответить

Блондинка

35 минут назад
Фейс не треснет?20 тыс.за копеечный "шедевр"!
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
34
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: вечер музыки, виниловые пластинки и новая серия культового фильма
#Сегодня в Липецке
1
Сегодня в Липецке: вечер музыки, виниловые пластинки и новая серия культового фильма

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: загадка смерти восьмиклассницы, жертвы шашлыка и зарплата в 100 000 рублей
#вечЁрка #смерть #шашлык
8
Липецкая вечЁрка: загадка смерти восьмиклассницы, жертвы шашлыка и зарплата в 100 000 рублей

вчера, 20:23

Общество
В Липецке эвакуируют крупный торговый центр
#ТРЦ #эвакуация
7
В Липецке эвакуируют крупный торговый центр

вчера, 16:41

Общество
В районе Дикого завтра – большое отключение холодной воды
#отключение
1
В районе Дикого завтра – большое отключение холодной воды

вчера, 16:21

Общество
Липецкая область на 27 месте рейтинга динамики зарплат
#зарплата
18
Липецкая область на 27 месте рейтинга динамики зарплат

вчера, 15:51

Общество
Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы
#банк #суд
11
Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы

вчера, 15:21

Общество