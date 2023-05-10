22-летняя липчанка пострадала в ДТП на улице Филипченко

Столкнулись «Дэу Нексия» и «Мерседес».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной дорожного происшествия стало то, что автомобиль «Дэу» двигался на запрещающий сигнал светофора.



В аварии пострадал один человек: 22-летняя пассажирка «Дэу» была госпитализирована с места ДТП.

Сегодня в Липецке на улице Филипченко столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Мерседес».