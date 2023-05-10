Происшествия

сегодня, 19:04

22-летняя липчанка пострадала в ДТП на улице Филипченко

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#ДТП
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22-летняя липчанка пострадала в ДТП на улице Филипченко

Столкнулись «Дэу Нексия» и «Мерседес».

Сегодня в Липецке на улице Филипченко столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Мерседес». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной дорожного происшествия стало то, что автомобиль «Дэу» двигался на запрещающий сигнал светофора.

В аварии пострадал один человек: 22-летняя пассажирка «Дэу» была госпитализирована с места ДТП.

2 1417
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Липчанин

24 минуты назад
Гость., Ладно не гони! Все такие правилиные!
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Гость.

сегодня, 19:27
Люди на мерене не покаким признакам и обстоятельствам не виновны и ездиют строго по правилам.
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