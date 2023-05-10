Происшествия
сегодня, 19:04
22-летняя липчанка пострадала в ДТП на улице Филипченко
Столкнулись «Дэу Нексия» и «Мерседес».
Сегодня в Липецке на улице Филипченко столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Мерседес». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной дорожного происшествия стало то, что автомобиль «Дэу» двигался на запрещающий сигнал светофора.
В аварии пострадал один человек: 22-летняя пассажирка «Дэу» была госпитализирована с места ДТП.
В аварии пострадал один человек: 22-летняя пассажирка «Дэу» была госпитализирована с места ДТП.
Липчанин
Гость.