В Липецкой области завтра сухо и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного арктического антициклона – погода останется прохладной. 11 мая на погоде скажется отдаленное влияние фронтов южного циклона – местами прогнозируются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от 0 до +5 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.