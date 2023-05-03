Общество

9 минут назад

Водители жалуются на состояние альтернативной дороги под Липецком

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#мост #дорога #объезд #ямы

По этой дороге им приходится ездить во время ремонта моста в селе Боринское.

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После того, как начался ремонт моста в Боринском примерно трети жителей села приходится пользоваться альтернативной дорогой. Она находится в не лучшем состоянии: водители возмущаются большим количеством ям.

Оказалось, что во время подготовки дороги-дублера на дороге сделали ямочный ремонт, но не до конца. Небольшой участок так и остался в ямах.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе дорожного агентства Липецкой области, дорогу в этом месте повредила техника, которая в прошлом году использовалась при ремонте трассы А-133. Предполагается, что разрушенный отрезок в нормативное состояние за свой счет должен привести подрядчик, который вел ремонт. Пока между управлением и подрядчиком продолжается переписка, восстановить дорогу обещают в мае.

Напомним, мост в селе Боринское закрыт на капитальный ремонт 10 апреля. Мост должны отремонтировать к концу года.
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#мост #дорога #объезд #ямы

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