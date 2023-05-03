Общество
9 минут назад
Водители жалуются на состояние альтернативной дороги под Липецком
По этой дороге им приходится ездить во время ремонта моста в селе Боринское.
Загрузка плеера
После того, как начался ремонт моста в Боринском примерно трети жителей села приходится пользоваться альтернативной дорогой. Она находится в не лучшем состоянии: водители возмущаются большим количеством ям.
Оказалось, что во время подготовки дороги-дублера на дороге сделали ямочный ремонт, но не до конца. Небольшой участок так и остался в ямах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе дорожного агентства Липецкой области, дорогу в этом месте повредила техника, которая в прошлом году использовалась при ремонте трассы А-133. Предполагается, что разрушенный отрезок в нормативное состояние за свой счет должен привести подрядчик, который вел ремонт. Пока между управлением и подрядчиком продолжается переписка, восстановить дорогу обещают в мае.
Напомним, мост в селе Боринское закрыт на капитальный ремонт 10 апреля. Мост должны отремонтировать к концу года.
Оказалось, что во время подготовки дороги-дублера на дороге сделали ямочный ремонт, но не до конца. Небольшой участок так и остался в ямах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе дорожного агентства Липецкой области, дорогу в этом месте повредила техника, которая в прошлом году использовалась при ремонте трассы А-133. Предполагается, что разрушенный отрезок в нормативное состояние за свой счет должен привести подрядчик, который вел ремонт. Пока между управлением и подрядчиком продолжается переписка, восстановить дорогу обещают в мае.
Напомним, мост в селе Боринское закрыт на капитальный ремонт 10 апреля. Мост должны отремонтировать к концу года.