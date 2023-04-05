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10 апреля перекрывается мост в селе Боринское

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#дорожные работы
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10 апреля перекрывается мост в селе Боринское

Начнется капитальный ремонт моста. Работу подрядчик должен завершить к концу года.

10 апреля в селе  Боринское на капитальный ремонт будет перекрыт мост через реку Белоколодец на улице Линейной.  Во время ремонта мост фактически разберут и построят заново. Завершиться обновления моста должно к концу года.

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«Из одной части села в другую придется добираться по окружной дороге. Управление дорог и подрядчик постарались минимизировать маршрут объезда и риски участников движения.  Сейчас у начала дороги «Подъезд к селу Боринское», где можно будет выехать на федеральную трассу А-133,  монтируют светофорный объект», — сообщает областное управление дорог и транспорта. 

Фото пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области.


705
#дорожные работы
2

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