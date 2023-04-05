Общество
сегодня, 11:26
10 апреля перекрывается мост в селе Боринское
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Начнется капитальный ремонт моста. Работу подрядчик должен завершить к концу года.
10 апреля в селе Боринское на капитальный ремонт будет перекрыт мост через реку Белоколодец на улице Линейной. Во время ремонта мост фактически разберут и построят заново. Завершиться обновления моста должно к концу года.
«Из одной части села в другую придется добираться по окружной дороге. Управление дорог и подрядчик постарались минимизировать маршрут объезда и риски участников движения. Сейчас у начала дороги «Подъезд к селу Боринское», где можно будет выехать на федеральную трассу А-133, монтируют светофорный объект», — сообщает областное управление дорог и транспорта.
Фото пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области.
«Из одной части села в другую придется добираться по окружной дороге. Управление дорог и подрядчик постарались минимизировать маршрут объезда и риски участников движения. Сейчас у начала дороги «Подъезд к селу Боринское», где можно будет выехать на федеральную трассу А-133, монтируют светофорный объект», — сообщает областное управление дорог и транспорта.
Фото пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области.
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