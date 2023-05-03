Технопарк-Липецк остался без директора

Директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Андрей Рясков руководил технопарком с апреля 2020 года. За это время площадка Технопарка пополнилась 24 новыми резидентами. В 2021 году «Технопарк-Липецк» включен в реестр инновационных проектов Липецкой области, в 2022 году Технопарк стал участником федерального проекта «Промышленный туризм».



Фото пресс-службы администрации Липецка

