Общество

13 минут назад

Сегодняшний дождь образовал на улице в Боринском целое озеро

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#дождь #подтопление
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Жители Боринского поделились видео огромной лужи, появившейся во время дождя

Жители улицы Салтыкова-Щедрина в Боринском уже привыкли, что озеро на улице образовывается каждый раз когда идет дождь. Как рассказали они GOROD48, лужа стала появляться после строительства магазина, начатого 12 лет назад, когда улица оказалась фактически запружена, а канава, по которой ранее отходила вода, была засыпана. Последние годы лужа становится все больше.

Как сообщают жители, решить эту проблему в администрации села пообещали жителям улицы в 2025 году. А обращаются туда местные жители уже на протяжении трех последних лет.


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#дождь #подтопление
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